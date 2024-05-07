Baza: москвич проиграл квартиру на ставках и покончил с собой Baza: в Москве нашли мертвым прапорщика, который проиграл квартиру

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В Москве 1 мая в здании полиции обнаружен труп 28-летнего прапорщика, сообщает Telegram-канал Baza. Незадолго до этого мужчина проиграл крупную сумму денег на спортивных ставках. Чтобы откупиться, он заложил свою квартиру.

По словам источников Baza, мужчина ставил на победу «Реала» в матче с «Баварией». В результате он потерял и недвижимость — игра закончилась ничьей со счетом 2:2. После матча полицейский вернулся на работу. Позже его нашли мертвым в служебной столовой. Рядом с правоохранителем лежал табельный пистолет.

В январе младшего сержанта полиции нашли мертвым в уборной отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Рядом с телом правоохранителя лежал табельный пистолет Макарова. 24-летний росгвардеец занимал должность полицейского-водителя, в день заступления на смену он получил табельное оружие, однако на развод не явился. Уборная, в которой нашли труп молодого человека, была заперта изнутри. Незадолго до произошедшего мужчина опубликовал посты в социальных сетях, в которых попрощался с родными.