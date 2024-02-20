Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Фото: voginfo.ru

Станислав Иванов

Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих, заявили в пресс-службе общества. О причинах задержания не сообщается. Отмечается, что среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, а также вице-президент Венера Гаулстон.

Кроме того, в отдел полиции доставлены председатель Новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин, а также бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко. Ожидается, что в скором времени сообщество соберет пресс-конференцию по произошедшим событиям.

Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов. Мы просим сохранять спокойствие. В настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме, — сказано в публикации.

В марте 2023 года бывший президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о растрате средств организации в сумме 50 млн рублей. Приговоры также вынесены еще двум фигурантам уголовного дела. Экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил шесть с половиной лет колонии, а бывший начальник управления финансов организации Наталья Зембатова — четыре с половиной года колонии. Помимо этого, суд постановил взыскать в пользу ВОГ 106 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в начале 2018 года.