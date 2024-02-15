Женщина пожаловалась на полицейских из-за сломанной руки «Осторожно, Москва»: полицейские приняли женщину за закладчика и сломали ей руку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в московском Чертаново полицейские сломали руку местной жительнице во время задержания. Канал отметил, что женщина шла через парк, а стражи порядка решили, что перед ними закладчик. Как уточняет канал, пострадавшая написала заявление.

Сегодня в 04:48 меня остановили, когда я шла на работу. Не представились, не назвали подразделение и потребовали документы. Я сказала, что документов нет, так как иду на работу. [Через парк] мне так идти ближе. Он сказал: «Вы идете из парка, значит, делаете закладки», — заявила женщина каналу.

Ранее полицейские сломали руку 57-летней пенсионерке на вокзале в Нижнем Новгороде. Потерпевшая по имени Прасковья сообщила, что она с мужем хотела забрать сумку из камеры хранения. Но им перегородили дорогу сотрудники полиции, которые заподозрили, что женщина была не в трезвом состоянии. Прасковья начала спорить с полицейскими, во время конфликта она дотронулась до сотрудника. В ходе задержания стражи порядка сломали ей руку.

Полицейские из Москвы получили по 50 тысяч рублей штрафа за то, что не остановили своего коллегу, который избил подростка, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, обвинение просило более сурового наказания — 1,5 года тюрьмы условно. Молодой человек рассказал, что во время вечерней прогулки в районе Строгинского парка на него напал сотрудник полиции, подозревая в работе закладчиком.