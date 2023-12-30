В Москве дебоширу с ружьем ранили интимные части тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полицейским пришлось открыть огонь по 50-летнему мужчине, который устроил стрельбу в подъезде жилого дома на Бирюлевской улице. В том числе выстрелом были повреждены интимные части тела дебошира, сообщает MK.RU. Пресс-служба МВД отмечает, что мужчина игнорировал требование опустить ружье.

На лестничной площадке девятого этажа полицейскими был обнаружен неизвестный, который в руках держал ружье. На требования сотрудников полиции бросить оружие данный гражданин не реагировал, направил ружье в их сторону, — сообщили в полиции.

Сначала мужчина с ружьем ломился к соседям и что-то кричал. Позже на место прибыл наряд полиции. Когда мужчина начал целиться в правоохранителей, было решено применить против него служебное оружие. Сейчас дебошир госпитализирован в тяжелом состоянии. Изъято ружье «МР-153». Устанавливается, имел ли мужчина лицензию на оружие. Также стало известно, что стрелок является жителем дома, в котором устроил дебош.

Ранее в Иркутской области погиб лейтенант полиции из-за огнестрельного ранения в голову, инцидент произошел в его последний день отпуска. В него выстрелил родной дядя после охоты. Из ружья родственника оперативника был произведен случайный выстрел, и пуля попала в мужчину. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.