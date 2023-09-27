Полицейские при задержании сломали руку москвичу, приняв его за закладчика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве полицейские во время задержания сломали мужчине руку, потому что приняли его за закладчика, сообщает Осторожно Media со ссылкой на Команду против пыток (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В больнице ему наложили гипс, сейчас он не работает, поскольку не может двигать конечностью и лечится дома.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 сентября: 24-летний курьер Владислав Мишнев вместе с другом катался на спортивной площадке в парке Братеевской поймы и уже собирался уходить, когда к ним подошли сотрудники полиции. Как рассказал молодой человек, силовики начали называть его и товарища наркоманами, а затем стали проверять у них карманы и искать закладки.

Ничего запрещенного у друзей не нашли, однако к компании подъехала другая машина без опознавательных знаков, из которой вышли двое мужчин в светло-серой форме. Мишнев начал снимать происходящее на смартфон и попросил одного из полицейских представиться, после чего силовик потребовал прекратить съемку, не показав удостоверение.

Мужчина рассказал. что пытался уточнить у сотрудников, задержаны ли он и друг, однако ответа не получил. Когда молодые люди решили уйти, полицейские накинулись на них и заявили о задержании, надев на москвичей наручники.

В ОВД Братеево, как рассказал Мишнев, ему пришлось разблокировать телефон, чтобы показать фото документов, поскольк с собой их не было. По словам мужчины, полицейский забрал смартфон и удалил видео задержания.

После этого правоохранители отвезли Мишнева сдавать анализы на наркотические вещества, а после — в травмпункт. По пути, как заявил пострадавший, ему угрожали арестом на 15 суток, если он скажет врачам, что травма получена при задержании. Медики подтвердили перелом, после чего мужчину госпитализировали и провели ему операцию на руке.

Ранее полицейские сломали руку 57-летней пенсионерке на вокзале в Нижнем Новгороде. Потерпевшая по имени Прасковья сообщила, что она с мужем хотела забрать сумку из камеры хранения. Но им перегородили дорогу сотрудники полиции, которые заподозрили, что женщина была не в трезвом состоянии. Прасковья начала спорить с полицейскими, во время конфликта она тронула сотрудника. В ходе задержания стражи порядка сломали ей руку.