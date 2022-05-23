Полицейские нашли трех детей, потерявшихся во время прогулки в Москве

МВД России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции нашли трех детей, ушедших во время прогулки из детского сада, пишет РЕН ТВ. По предварительной информации, один из сбежавших мальчиков подсадил другого, они нажали на кнопку и покинули территорию детского сада. Сообщается, что в данное время дети находятся в отделении полиции.

Стражи порядка будут разбираться с воспитательницей, — уточнили в источнике.

16 октябре 2021 года полиция разыскала двух 11-летних девочек, пропавших в Дудинке на севере Красноярского края. Их нашли спящими в подъезде.

В сентябре 2021 года трое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения пропали в городе Покрове Владимирской области. Позже их тела обнаружили на берегу водоема. Пруд, где обнаружили погибших, находится недалеко от местной школы.