Опубликовано фото с ножом и BMW, на которой скрылся зарезавший москвича Прокуратура нашла машину, на которой скрылся зарезавший москвича мужчина

Фото: t.me/moscowproc

Найден автомобиль BMW, на котором с места преступления скрылся зарезавший москвича на парковке молодой человек, сообщает прокуратура Москвы. Ведомство опубликовало кадры с пистолетом в салоне машины и ножом, который, вероятно, и был орудием убийства.

Брошенный автомобиль BMW был обнаружен на улице Новороссийская, — говорится в сообщении.

В Москве вечером 17 апреля 22-летний владелец иномарки Toyota Camry нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери.

По данным MK.RU, подозреваемый в убийстве прибыл в столицу из Азербайджана. По данным издания, его зовут Шахим Аббасов, ему 22 года, в России он находится нелегально. Здесь же живут его отец и брат. Следственный комитет подтвердил, что правоохранители установили личность нападавшего.

Юрист Илья Русяев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что подозреваемому грозит пожизненное заключение. По его словам, это тягчайшее преступление против личности, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность. В данном случае действия фигуранта подпадают под статью 105 УК РФ «Убийство».