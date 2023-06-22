Похожий на гранату предмет нашли возле школы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском Зеленограде рядом со школой на Березовой аллее обнаружили предмет, похожий на ручную гранату, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, место оцепила полиция, ожидают прибытия кинологов.

По предварительным данным, недалеко от учебного заведения могли найти страйкбольный снаряд.

Telegram-канал SHOT добавляет, что находку сделала местная жительница. По его сведениям, женщина увидела подозрительный предмет в лесу недалеко от здания школы, когда выгуливала собаку.

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На опубликованных кадрах видно, что на место уже прибыли полицейские и пожарные.

24 мая предмет, похожий на гранату, нашли возле жилого дома на улице Губкина в Москве. Источники SHOT тогда также предполагали, что это может быть страйкбольный снаряд.

В конце мая в Подмосковье был задержан 44-летний мужчина, который разгуливал по Волоколамску с семью гранатами в карманах. Задержанный утверждал, что нашел снаряды в лесу около деревни Ядрово. СМИ писали, что ранее он был судим за угрозу убийством и неуплату алиментов. Изъятые боеприпасы были переданы для исследования специалистам.