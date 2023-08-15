Похожий на бомбу предмет нашли под днищем иномарки в автосервисе в Москве «112»: в Москве под днищем Toyota Land Cruiser нашли предмет, похожий на бомбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В автосервисе на юго-востоке Москвы под днищем элитной иномарки обнаружили предмет, похожий на бомбу, сообщает Telegram-канал «112». К месту обнаружения подозрительной находки отправились сотрудники правоохранительных органов.

По данным «112», предмет, похожий на взрывчатку, нашли под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser в автосервисном центре на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Информации о пострадавших пока нет.

Почти год назад преступники подложили реальную бомбу в автомобиль той же марки, машина принадлежала журналистке Дарье Дугиной.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года в Московской области. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк. Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение в убийстве общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды.