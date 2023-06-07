«Погодный оптимум»: синоптик рассказал о погоде на 7 июня Синоптик Шувалов заявил, что 7 июня москвичей ждет оптимальная погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В среду, 7 июня, москвичей ждет оптимальная погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в столице днем составит 21–23 градуса тепла, дождя не ожидается.

Температура составит 21–23 градуса тепла в дневные часы, небольшой северо-западный ветер. Давление повышенное 752 мм рт. ст. Погода близка к оптимуму для человека — солнечная и комфортная, немного ниже положенного по климату. Осадков в среду также не ожидается, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока. Между тем сами эксперты назвали такой прогноз весьма расплывчатым и крайне неточным.

Позже научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов Поволжья, Урала и Сибири в июне прогнозируется температура выше климатической нормы. На остальной части России температурный фон окажется в пределах нормы.