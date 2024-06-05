Погода в Москве завтра и послезавтра: столицу накроют мощные ливни и грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг и в пятницу в Москве ожидаются дожди, грозы и град, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT. Какая погода будет в столице и Санкт-Петербурге 6 и 7 июня?

Погода в Москве завтра и послезавтра

По словам Леуса, погода во второй половине недели в Москве изменится, 30-градусной жары ждать не стоит.

«Мы уйдем от изнуряющей жары, которая близка к 30-градусным отметкам. Тем не менее температура все равно будет на несколько градусов выше климатической нормы. Сегодня в Москве самый теплый день на этой неделе — до плюс 29 градусов при солнечной и сухой погоде. Начиная с завтрашнего дня в погоде появятся признаки неустойчивости», — пояснил он.

Метеоролог отметил, что 6 и 7 июня в столице прогнозируются дожди и грозы, а температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов.

«Поэтому в четверг и пятницу возрастет вероятность дождей, местами ливневого характера, с грозами и градом. В такой ситуации температура начнет постепенно понижаться. В четверг ожидается от плюс 25 до плюс 27 градусов, а в пятницу — до плюс 25 градусов», — рассказал Леус.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов также заявил, что в четверг и пятницу Москву накроют ливни и грозы.

«И соответственно, мы ждем в послеполуденные часы ливни и грозы. Они где-то будут давать очень большое количество осадков, а где-то пройдут совсем незаметно. Но вот эта „пестрота“ в осадках будет свойственна и четвергу, и пятнице. А в субботу у нас опять погода без осадков», — отметил он.

По данным центра «Фобос», сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 29 градусов, по Московской области — от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в четверг и пятницу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что на регион надвигается атмосферный фронт, который принесет в четверг дожди и град.

«Атмосферный фронт, а он хорошо виден на снимке со спутника, приходит к нам завтра днем и, конечно, снова приносит нам осадки. Кратковременные дожди, местами ливни с грозами, да и от града опять никуда не деться, будет он в отдельных районах. Сам атмосферный фронт проходит во второй половине дня, и только за ним похолодает, так что в первой половине дня воздух в Санкт-Петербурге еще успеет прогреться до плюс 25 градусов. А вот восток Ленинградской области будет дольше без облаков, поэтому там воздух сможет прогреться и до плюс 28 градусов», — написал метеоролог.

Колесов подчеркнул, что в пятницу, 7 июня, в Петербурге прогнозируется сухой день, но воздух прогреется только до плюс 20 градусов.

«Кстати, в пятницу, 7 июня, снова сухой день, но уже с температурой до плюс 20 градусов, так как воздушная масса сменится, и так жарко уже не будет», — резюмировал специалист.

По данным «Фобоса», сегодня в Санкт-Петербурге ожидается ясная погода. Днем до 25 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура — от 14 до 16 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление в пределах нормы.

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