Погода в Москве во вторник, 22 апреля: на столицу обрушатся грозы и шторм?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики озвучили прогноз погоды в российской столице на сегодня. Какая погода будет в Москве во вторник, 22 апреля, действительно ли на город обрушатся грозы и шторм?

Какая погода в Москве во вторник, 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в столице слегка посвежеет, однако все еще остается вероятность очередного рекордного максимума.

«Температура воздуха плюс 22–24, по области — плюс 22–27, местами — до плюс 20. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Его коллега Евгений Тишковец сообщил, что утром в Москве 22 апреля плюс 14 градусов, небо постепенно накрывают многоярусные облака.

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«В течение дня погода будет постепенно портиться, так как обусловится утром — теплым сектором атлантического циклона, а днем — влиянием холодного атмосферного фронта. В небе появится отдельная кучево-дождевая облачность высотой до 10 км, местами прошумят кратковременные дожди, не исключена гроза, температурный фон сохранится летним — в дневные часы в Москве плюс 22–25», — отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

По данным сервиса «Яндекс Погода», во вторник, 22 апреля, в Москве плюс 13–22 градусов, утром, вечером и ночью переменная облачность, днем дожди. Штормовой погоды не ожидается.

Какая погода будет в Москве на неделе

Со вторника, 22 апреля, и далее погода в Москве начнет портиться, отметил Тишковец.

«В среду ожидается еще один рекорд 25-градусной жары. В четверг продавит холодный фронт с ливнями и грозами, под утро плюс 8–13, днем плюс 15–20. В пятницу в темное время суток плюс 5–10, днем плюс 11–16. В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит плюс 5–10, вечером похолодает до 0 — плюс 5 — к аномальным ливневым дождям интенсивностью до 32 мм (86% от месячной нормы) к исходу суток могут примешиваться заряды мокрого снега», — уточнил синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 27 апреля, погода улучшится, однако все еще будет холодно: ночью в Москве ожидается 0 — плюс 5 градусов, в Подмосковье местами возможны заморозки до минус 1 градуса, после полудня — плюс 3–8 градусов.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в среду, 23 апреля, над столичным регионом пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем прогнозируется похолодание до плюс 12–17 градусов днем и плюс 3–8 в ночные часы. Будет облачно, возможны дожди, местами гроза. В четверг ожидается такая же погода.

В пятницу днем дожди возможны во второй половине дня, на небе будет переменная облачность. Температура воздуха днем — плюс 11–13 градусов, в ночное время — плюс 1–3, сообщил Ильин.

В субботу и воскресенье по ночам возможны заморозки в северных и северо-восточных частях Подмосковья, температура в регионе установится на уровне плюс 1–6 градусов. Днем 26 апреля — плюс 2–7, 27 апреля — плюс 5–10.

Какая погода в Санкт-Петербурге во вторник, 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдут кратковременные дожди, сообщил Михаил Леус.

«Температура воздуха плюс 10–12, в Ленинградской области плюс 9–14. Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — уточнил синоптик.

По данным «Яндекс Погоды», сегодня в Петербурге будет плюс 6–10 градусов, утром переменная облачность, днем и вечером пасмурно, ночью ожидаются дожди.

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