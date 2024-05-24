Погода в Москве в выходные: ждать ли аномальную жару, ливни, грозы или снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В субботу и воскресенье в Москве воздух может прогреться до 28 градусов, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Шувалов. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге завтра и послезавтра?

Погода в Москве 25 и 26 мая

По словам Шувалова, в выходные дни в столице прогнозируется теплая и сухая погода и достаточно высокое атмосферное давление.

«В выходные Москву ждет замечательная погода. Будет тепло, сухо, а в воскресенье даже жарко. В субботу при солнечной погоде нас ждет всего лишь 23–25 градусов тепла. В воскресенье температура поднимется уже до 26–28 градусов тепла. Также в выходные мы ожидаем в Москве слабый ветер, который не доставляет беспокойства, и достаточно высокое давление, которое превышает норму на 5–7 мм», — рассказал синоптик.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале предупредила жителей Москвы, что в ближайшие выходные в дневные часы стоит избегать солнечных лучей, потому что уровень ультрафиолетовой радиации может достигнуть индекса выше трех баллов, что опасно для здоровья кожи.

«В мире принято характеризовать уровень УФР с помощью УФ-индексов (УФИ), которые характеризуют степень опасности УФР для кожи человека. Считается, что защита от УФ-радиации требуется уже при УФ-индексе выше трех. Расчеты показывают, что в период с 24 по 27 мая в дневные часы в Подмосковье индекс УФИ достигнет отметки пять баллов. В околополуденные часы лучшее избегать солнечных лучей: прикрывать кожу и пользоваться солнцезащитными очками или находиться в тени. Для получения загара лучшее время с 9 до 11 часов», — пояснила метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

По данным центра «Фобос», 25 мая в Москве в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Ночью — от плюс 10 до плюс 12 градусов. Днем — от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.

26 мая будет малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью — плюс 13–15 градусов. Днем — плюс 25–27 градусов. Ветер северный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе в ближайшие выходные ожидается теплая погода и кратковременные дожди.

«Погода в ближайшие выходные дни развивается по просчитанному сценарию. Прохождение холодного атмосферного фронта с севера с субботы на воскресенье, ожидание кратковременных дождей, местами с грозой, небольшое похолодание в воскресенье. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в субботу — около плюс 25 градусов, в воскресенье — ближе к плюс 20 градусам. Но все это будет проходить на фоне высокого атмосферного давления, поэтому дожди местами, а в воскресенье их вероятность даже больше на юге области», — отметил специалист.

По данным «Фобоса», 25 мая в культурной столице в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 16 до плюс 18 градусов. Днем — от 23 до 25 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

26 мая прогнозируется переменная облачность. Ночью — плюс 13–15 градусов. Днем — 22–24 градуса со знаком плюс. Ветер северо-восточный, умеренный.

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