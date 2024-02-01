Погода в Москве в выходные 3–4 февраля: будут ли морозы или наступила весна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Февраль в столице начался с необычайно теплой погоды, однако в ближайшее время ситуация изменится, предупреждают синоптики. Чего ждать москвичам в последний месяц зимы, какая будет погода на выходных 3–4 февраля и когда вернутся морозы?

Какая погода была в Москве 1 февраля

Последний месяц зимы в столице начался с по-весеннему теплой погоды. Однако научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объявил, что не стоит ждать конца зимы.

«Такая оттепельная погода — это значит, что весна пришла? Нет, ничего подобного. В жизни очень опасны завышенные ожидания. Все москвичи очень наивны и ждут весну 1 марта, а март — это зимний месяц», — объявил Вильфанд в беседе с НСН.

Ранее москвичей предупреждали, что температурная аномалия — превышение климатической нормы на 3–5 градусов — не продержится долго.

Чего ждать от погоды на выходных

Уже в пятницу в Москве начнет холодать, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным Foreca, уже к полудню 2 февраля столбики термометров в столице уйдут ниже нуля градусов. К ночи температура достигнет минус 4 градусов.

3 февраля холода будут оставаться в Москве — к утру температура может опуститься до –5 градусов. Однако затем начнет теплеть: воскресенье принесет в столицу небольшой плюс, к тому же в середине дня на фоне штиля облака развеются и погода станет ясной. Температура будет достигать +1 градуса. Как в субботу, так и в воскресенье будут осадки — дождь со снегом, который будет то замерзать, то оттаивать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«2 февраля прогнозируется мокрый снег, переходящий в снег. Также в пятницу температура начнет понижаться до минус 6 градусов. Суббота станет самым холодным днем на неделе», — рассказал ранее NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Когда в Москву вернутся морозы

С понедельника, 5 февраля, в Москве начнет быстро холодать. Одновременно, по данным Gismeteo, на территории столицы начнет падать атмосферное давление. Сильных осадков до конца следующей недели не ожидается.

Ко вторнику температура воздуха упадет до –2... –4 градусов. В среду и четверг продолжит холодать, и самым холодным днем недели должна стать пятница, 9 февраля, когда при ясной погоде ожидается до –9 градусов, по данным Gismeteo, и все –13 по прогнозу Foreca.

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