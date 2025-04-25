Погода в Москве в субботу, 26 апреля: ждать ли снегопад и сильные заморозки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве завтра, 26 апреля, прогнозируются осадки в виде дождя и порывы ветра, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 26 апреля

В Москве завтра, 26 апреля, в течение суток ожидается прохладная погода, и столбики термометров будут подниматься только до +9 градусов.

«25 апреля облачно с прояснениями. По области местами небольшие осадки. Температура в Москве ночью — от +2 до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Ветер северо-западный 7–12 м/с. Температура днем в Москве — от +7 до +9 градусов, по области — от +5 до +10 градусов. Ветер северный 7–12 м/с», — говорится в прогнозе.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в субботу в российскую столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки.

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«Пик похолодания придется на выходные: в ночь на субботу очередной атмосферный фронт откроет дорогу к берегам Москвы-реки холодному полярному воздуху. Будет ветрено, местами пройдут кратковременные дожди, а температура уже не превысит +7…+9 градусов. В ночь на воскресенье возможны слабые заморозки, а днем в последний день недели среди капель дождя могут закружить и „белые мухи“ мокрого снега, а температура опустится до +6…+8 градусов. Заморозки не исключены и в ночь на понедельник», — пояснил синоптик.

По данным метеорологических сервисов, в Москве 26 апреля погода будет облачной с кратковременными дождями. Температура днем не превысит +6 градусов, ночью опустится до +1 градуса. Ветер северо-западного направления усилится до 6 м/с, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., влажность — 38%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 апреля в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег.

«26 апреля облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем временами небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, снежная крупа. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от +1 до –1 градуса, в окрестностях местами до –3 градусов. Днем — от +4 до +6 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Метеорологические сервисы пишут, что в Северной столице 26 апреля начнется с малооблачной погоды, но к полудню ожидается слабый дождь. Температура днем составит +6 градусов, ночью — 0 градусов. Ветер северо-западного направления достигнет 4 м/с, давление — 764 мм рт. ст., влажность — 49%. Средняя температура апреля 2025 года в культурной столице на 1,8 градуса выше нормы, но 26 апреля отклонение составит –0,7 градуса. На дорогах возможна гололедица из-за ночных заморозков.

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