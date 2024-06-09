Погода в Москве в начале следующей недели: столицу накроют дожди и град

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве в понедельник и вторник прогнозируются кратковременные дожди, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге 10 и 11 июня?

Погода в Москве в понедельник и вторник

По словам Шувалова, на следующей неделе в столичном регионе ожидается всплеск тепла, но в первые рабочие дни прогнозируются кратковременные осадки.

«На следующей неделе ожидается очередной всплеск тепла. Температура днем составит плюс 24–28 градусов, преимущественно будет облачно. В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы и даже град», — сказал синоптик.

Шувалов объяснил, что сейчас идет восполнение осадков, так как за весну был накоплен приличный дефицит. На юге России ситуация гораздо хуже, там ввели режим ЧС из-за того, что нет дождей, резюмировал он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил, что в Москве следующая неделя будет теплой и дождливой.

«В Москве, Подмосковье и сопредельных областях будет теплая погода в течение всей недели. Температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса. Но поскольку над центром Европейской России господствует циклоническая деятельность, то везде будут идти кратковременные дожди», — отметил метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ночные часы в столичном регионе температура воздуха составит в среднем 15 градусов, а днем будет прогреваться до 24–29 градусов.

По данным центра «Фобос» в Москве 10 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и возможна гроза. Ночью — от плюс 15 до плюс 17 градусов. Днем — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

11 июня прогнозируется переменная облачность, сильный дождь и возможна гроза. Ночью — от 16 до 18 градусов тепла. Днем — от 20 до 22 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, умеренный.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 10 и 11 июня

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области температурный фон будет близким к климатической норме, а в начале недели ожидаются кратковременные осадки, заявил Вильфанд.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области температурный фон будет близким к климатической норме. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне 7–12 градусов, дневные — 21–26. В первой половине недели ожидаются кратковременные дожди, в последующем — преимущественно без осадков», — пояснил специалист.

По данным центра «Фобос», в Петербурге 10 июня в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью — от плюс 7 до плюс 9 градусов. Днем — от плюс 13 до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

11 июня будет малооблачная погода. Ночью — от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Днем — от плюс 18 до плюс 20 градусов. Ветер западный, умеренный.

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