Погода в Москве в начале следующей недели: столицу накроет рекордная жара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что начало следующей недели в Москве ожидается достаточно жарким. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в понедельник и вторник?

Погода в Москве в начале следующей недели

По словам Цыганкова, 1 июля в столице ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 32 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать около 16–18 градусов, а в центре столицы — до плюс 22 градусов.

«Практически всю неделю в Москве будет держаться переменная облачность, больше всего облаков будет в среду. Всю неделю преимущественно без осадков. Это значит, что есть какая-то маленькая вероятность, около 5%, что где-то может брызнуть дождик, но не сильный», — сказал он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в понедельник температура воздуха может достичь отметки 33 градуса, что побьет рекорд 1898 года, который держался более 100 лет.

«Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30 — плюс 33, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6, во вторник может быть еще на градус жарче, до плюс 31 — плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике — плюс 30–33, она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2», — пояснил синоптик.

По данным центра «Фобос», в Москве 1 июля в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Днем — от плюс 30 до плюс 32 градусов. Ветер западный.

2 июля будет переменная облачность. Ночью — от плюс 24 до плюс 26 градусов. Днем — от плюс 31 до плюс 33 градусов. Ветер западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге в начале следующей недели

Цыганков сообщил, что 1 июля в Петербурге будет стоять жаркая погода, но потом погода немного изменится и придет небольшое похолодание.

«Температуры ночные — около 15–18 градусов. Днем в понедельник — до 25–27 градусов, во вторник — около 22 градусов. В среду и четверг в Петербурге ожидается 24–25 градусов», — сказал он.

Также метеоролог подчеркнул, что в культурной столице на следующей неделе будут идти кратковременные дожди, 1 и 2 июля возможна облачная погода с временными осадками.

По данным «Фобоса», в Петербурге 1 июля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — от плюс 14 до плюс 16 градусов. Днем — от плюс 29 до плюс 31 градуса. Ветер южный.

2 июля прогнозируется понижение давления, переменная облачность, сильный дождь и возможна гроза. Ночью — от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днем — от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер слабый.

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