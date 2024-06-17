Погода в Москве в начале этой недели: столицу накроют мощные дожди и грозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве сегодня, 17 июня, ожидаются осадки в виде дождя, возможны грозы, заявила в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Какая погода будет в столице и Санкт-Петербурге в понедельник и вторник?

Погода в Москве 17 и 18 июня

По словам Поздняковой, в понедельник и вторник в российской столице будет теплая погода, но прогнозируется большое количество осадков.

«На неделе в Москве установится ненастная погода. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в понедельник. Также возможны грозы. Столбики термометров при этом будут в диапазоне 23–26 градусов тепла. Во вторник, 18 июня, температура днем составит 20–25 градусов тепла, ночью — около 13–15 градусов тепла», — объяснила метеоролог.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что в начале недели на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние черноморский циклон, который принесет мощные дожди и грозы.

«Южные циклоны всегда очень богаты влагой. В Москве и области дожди снова будут идти не менее трех суток с перерывами. Выпадет не менее 20 миллиметров осадков, местами, может, и больше. Все-таки южный циклон приносит достаточно теплые воздушные массы. Температура воздуха в Подмосковье ночью установится в диапазоне 13–18 градусов, в Москве чуть выше — до 20 градусов. А днем будет теплее — около 22–27 градусов», — сообщил Ильин.

Ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также отметил, что сегодня в Москве выпадет примерно четверть осадков от месячной нормы июня.

«По нашим расчетам, в такой ситуации в столице выпадет около четверти от месячной нормы июня, а в Подмосковье количество осадков превысит одну треть от положенного по климату за месяц. Температура воздуха в столице — плюс 23–25 градусов, по области — плюс 22–27 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы. Во вторник кратковременные дожди, грозы и плюс 22–24 градуса», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге сегодня и завтра

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что сегодня в регионе воздух прогреется до плюс 28 градусов.

«Сегодня в Санкт-Петербурге жаркий день, температура воздуха повысится до плюс 28 градусов. Но завтра уже погода снова вернется к норме, так как с юга приближается циклон, который принесет нам облачность и осадки, а температура воздуха будет в районе плюс 20 градусов. Циклон смещается с юга через Центральный район и будет проходить на север восточнее Санкт-Петербурга. Но под его влияние мы попадаем уже сегодня ночью, а восточные районы Ленинградской области еще и завтра днем», — заявил он.

По словам Колесова, ближайшей ночью в Петербурге и Ленинградской области могут пройти дожди с грозами и усилением ветра до 13 м/с.

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