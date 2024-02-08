Погода в Москве успокоится после мощного снегопада Синоптик Леус заявил о небольших снегопадах в Москве 8 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы ожидают лишь небольшие снегопады 8 февраля, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погодные условия в российской столице будут определяться тыловой частью циклона, ушедшего в Московскую область. Таких мощных снегопадов, как в среду, 7 февраля, не ожидается.

Согласно прогнозам метеоролога, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода, в некоторых районах столицы пройдет небольшой снегопад. Днем температура воздуха опустится до −12 градусов. В Московской области показатели температуры будут колебаться в пределах от −9 до −14 градусов. Ветер западный, его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы, оно составит 737 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что в настоящее время коммунальные службы Москвы устраняют последствия мощного снегопада. По данным комплекса городского хозяйства столицы, службы работают в круглосуточном режиме. В уборке Москвы от снега задействована роторная техника, дополнительно привлечены силы инженерных компаний.

Как сообщалось ранее, мощные снегопады в Москве вызваны приходом циклона, получившего название «Ольга». Помимо снегопада, в российской столице также было зафиксировано резкое повышение скорости ветра — до 17 метров в секунду.