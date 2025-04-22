Погода в Москве побила рекорд 1995 года Вильфанд: воздух в Москве прогрелся до 23,4 градуса и побил 30-летний рекорд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Днем 22 апреля температура воздуха в Москве поднялась до 23,4 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предыдущее максимальное значение для этого дня было зафиксировано в 1995 году, передает ТАСС.

Сегодня в Москве очередной рекорд температуры побит, новое значение составило плюс 23,4 градуса. Предыдущий рекорд составлял плюс 23,3 градуса для 22 апреля в 1995 году, — сказал он.

До этого метеоролог Александр Шувалов рассказал, что в центре европейской части России похолодание ожидается примерно с 24 апреля. Он отметил, что первая половина недели, до среды включительно, ожидается теплой.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее заявила, что погода в Москве вернется к климатической норме в четверг, 24 апреля. По ее словам, ночью в столице и Подмосковье температура воздуха будет составлять от +3 градусов до +8 градусов, а днем — до 13 градусов тепла.

Тем временем специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики рассказали, что несколько магнитных бурь ожидают россиян в конце апреля. Причиной такого ухудшения прогноза ученые назвали крупную корональную дыру на Солнце, которая образовалась за последние несколько дней.