Погода в Москве в эти выходные: ждать ли новый «мегаливень», смерч и град

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве завтра, 22 июня, сильных осадков не прогнозируется, заявил руководитель центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье?

Погода в Москве 22 и 23 июня

По словам Шувалова, в субботу в столице будет стоять сухая погода и воздух днем прогреется до плюс 22 градусов, а ночью ожидается до плюс 14 градусов. Он отметил, что в воскресенье во второй половине дня прогнозируются небольшие осадки.

«В начале следующей недели в столице также не обойдется без осадков. Но таких „мегаливней“ мы уже не ожидаем», — отметил синоптик.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни москвичей ждет хорошая и комфортная погода без многочисленных осадков.

«В субботу и воскресенье столица будет уже в тыловой части атлантического циклона. Ветер будет плотный, но сменится на северо-западный, атмосферное давление вырастет, а количество осадков существенно уменьшится. Ожидается только небольшой локальный дождь», — заявила она в комментарии для издания «Вечерняя Москва».

По данным центра «Фобос», в Москве 22 июня в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 14 до плюс 16 градусов. Днем — от 22 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

23 июня будет малооблачная погода. Ночью — от плюс 16 до плюс 18 градусов. Днем — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер западный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге 22 и 22 июня

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в выходные дни в регионе прогнозируется теплая и ясная погода.

«В выходные дни мы окончательно избавимся от влияния циклона, центр которого и так далеко, но еще даёт нам некоторую неустойчивость атмосферы, поэтому сегодня ещё будут кратковременные дожди. Но атмосферное давление останется пониженным и норму не превысит. В воскресенье новый циклон с южной Балтики будет проходить южнее Ленинградской области, не задевая наш регион. Так что сухая и теплая погода в Санкт-Петербурге в выходные дни обеспечена. Ветер к воскресенью поменяет направление и с запада дуть перестанет. Воздух в дневные часы сможет прогреваться до плюс 22–24 градусов. Так что нас ждет самая комфортная погода. И надо отметить, что воскресенье даже несколько теплее субботы», — пояснил он.

По словам Колесова, осадки в Петербурге ожидаются только в ближайший понедельник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге 22 июня в течение суток будет ясная погода. Ночью — от плюс 9 до плюс 11 градусов. Днем — от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

23 июня ожидается переменная облачность. Ночью — от 8 до 10 градусов со знаком плюс. Днем — от 20 до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный.

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