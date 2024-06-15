Погода в Москве в эти выходные: столицу накроет жара, ждать ли дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 15 июня, в Москве будет переменная облачность, осадков не прогнозируется, сообщил в своем Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье?

Погода в Москве 15 и 16 июня

По данным Леуса, сегодня на погоду в столице оказывает влияние восточная периферия антициклона, что дает воздуху прогреться до плюс 26 градусов.

«Сегодня на погоду столицы окажет влияние восточная периферия антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температура воздуха подрастет до уровня июльских значений. Температура воздуха в столице плюс 24–26 градусов, по области плюс 22–27 градусов. Ветер северный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что около нормы. В воскресенье без осадков и плюс 25–27 градусов», — сообщил метеоролог.

Специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru отметила, что в выходные жителей столицы ожидает теплая и комфортная погода.

«К выходным дожди прекратятся, установится солнечная погода, без осадков. Днем 24–26 градусов Цельсия, вполне комфортная для отдыха», — пояснила она.

При этом синоптик подчеркнула, что до конца июня в столичном регионе ожидается еще как минимум два дождливых периода.

«По нашим прогнозам, до конца июня ожидается еще как минимум два периода дождливой погоды. И похоже, в историю текущий месяц войдет как теплый и очень влажный (суммарное за месяц количество осадков может превысить норму почти в три раза)», — рассказала Позднякова.

По данным центра «Фобос», сегодня в Москве в течение дня ожидается переменная облачность. Температура воздуха — от плюс 25 до плюс 27 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность.

16 июня в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью — от плюс 16 до плюс 18 градусов. Днем — от 25 до 27 градусов со знаком плюс. Ветер восточный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в регионе в эти выходные ожидается хорошая и теплая погода.

«Впереди отличная погода в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные дни, и это хорошие новости. В субботу более прохладно, как было все эти дни, температура повысится до плюс 20 градусов, и даже вероятный небольшой кратковременный дождь в середине дня в пределах города не испортит настроение. В целом можно говорить, что существенных осадков нет. Вот только ветер западный в северной части антициклона, поэтому большого прогрева и не получается, с воды тянет прохладой», — сообщил он.

По словам метеоролога, в воскресенье воздух в Петербурге прогреется до плюс 25 градусов, будет стоять сухая погода

«В воскресенье погода еще лучше. Антициклон выходит центром на Ленинградскую область, ветра западного уже не будет, как и осадков тоже, да еще и более теплый воздух придет с юга. Поэтому в этот сухой день прогрев воздуха станет больше и можно рассчитывать на плюс 25 градусов в Санкт-Петербурге. Да и по территории Ленинградской области тоже очень тепло и сухо, температура от плюс 22 градусов у Финского залива до плюс 26 градусов на юге области», — подчеркнул Колесов.

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