Погода в Москве и СПб завтра, 24 февраля: что будет послезавтра, прогноз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завтра, 24 февраля, в российской столице температура воздуха повысится до плюс 3 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. Какая погода прогнозируется в Москве и Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье?

Погода в Москве и Подмосковье 24 и 25 февраля

По словам метеоролога, ближайшие выходные в столице будут теплыми, но ветреными, столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов.

«В выходные дни погода в столице будет теплая, но ветреная. Ночью температура воздуха в субботу составит от 0 до минус 3 градусов, днем — порядка 1–3 градусов тепла. В воскресенье погода станет более контрастной и температура начнет понижаться. В наибольшей степени это проявится в начале следующей недели», — сказал он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москве и области будет тепло в ближайшие дни, ожидаются осадки в виде дождей.

«Завтра в столице прогнозируется от плюс 1 до плюс 3 градусов. В воскресенье — от плюс 2 до плюс 4 градусов тепла. Погода будет ветреной и пасмурной», — рассказал он в эфире Telegram-канала «Музыка в объективе».

По данным центра «Фобос», в Подмосковье днем 24 февраля прогнозируется переменная облачность и температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный, сильный, порывы до 16 м/с. Давление немного выше нормы.

25 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 24 и 25 февраля

В Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье ожидается однотипная теплая погода, примерно на 6–8 градусов выше климатической нормы, рассказал Леус.

«Над регионом господствуют теплые и влажные массы из Атлантики. Погода облачная, могут быть осадки в виде дождя. Ночью — от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем — от плюс 3 до плюс 6 градусов. Высока вероятность того, что эта волна тепла задержится на берегах Невы до следующей среды» — пояснил специалист.

В воскресенье и понедельник в Петербурге возможны обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха. 25 и 26 февраля могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений за погодой.

По данным «Фобоса», в Ленинградской области 24 февраля ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Температура воздуха — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

25 февраля в течение суток прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем — от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер слабый.

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