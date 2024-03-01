Погода в Москве и СПб завтра, 2 марта: что будет послезавтра, прогноз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В субботу в российской столице ожидается плюсовая температура воздуха, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Санкт-Петербурге завтра и послезавтра?

Погода в Москве и Подмосковье 2 и 3 марта

По информации синоптика, завтра в столице будет облачная погода, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 2 градуса, а в ночь на воскресенье ожидается похолодание до минус 6 градусов.

«В субботу в Москве будет облачно, температура в ночные часы составит 0 градусов, днем увеличится до 2 градусов тепла. В воскресенье в столицу вернется солнечная погода. Температура при этом ночью понизится до минус 4–6 градусов, что все равно остается выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до плюсовых значений. Также в выходные прогнозируется повышение давления. В субботу в некоторых районах может выпасть снег, однако сильных осадков ожидать не приходится», — объяснил Шувалов.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что 2 марта в Москве существенных осадков не ожидается, но на дорогах будет скользко. В воскресенье днем потеплеет до плюс 4 градусов, отметил метеоролог.

«Ближайшей ночью в Москве от 0 до минус 2 градусов. Днем — от плюс 2 до плюс 4 градусов. Воскресенье пройдет под гребнем антициклона, поэтому облаков станет меньше, появится долгожданное солнце, но это приведет к тому, что ночи станут холоднее, а дневная температура изменится мало. 3 марта в столице ночью будет до минус 6 градусов. Днем — от плюс 2 до плюс 4 градусов», — рассказал Леус, сообщает Telegram-канал «Музыка в объективе».

По данным центра «Фобос», в Подмосковье 2 марта прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Давление заметно выше нормы.

3 марта в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от минус 7 до минус 9 градусов. Днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 2 и 3 марта

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в выходные дни дневная температура воздуха будет держаться в районе плюс 4–6 градусов.

«В антициклоне по всей нашей территории осадков нет, ветер южный, юго-восточный 3–8 м/с. В целом комфортная погода в выходные дни, а как только появится солнышко, то будет совсем хорошо», — пояснил он.

Также Колесов пояснил, что похолодание в Северную столицу может вернуться 5 марта вместе с осадками.

«Пока начало этого похолодания ожидается в начале следующей недели, должно оно начаться с 5 марта. Но так как погоду продолжит определять более холодный антициклон, то осадки прогнозировать пока трудно, может, к 8 марта подтянутся», — пояснил метеоролог.

По данным «Фобоса», в Ленинградской области 2 марта будет переменная облачность. Днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер южный, умеренный. Давление заметно выше нормы.

3 марта в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер южный, умеренный.

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