Погода в Москве и СПб сегодня, 6 февраля: что завтра, когда закончится снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российскую столицу надвигается циклон «Ольга», который принесет рекордные снегопады, сообщил специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода прогнозируется 6 и 7 февраля в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Санкт-Петербурге?

Погода в Москве и Подмосковье 6 и 7 февраля

В Москве 6 февраля ожидается незначительное похолодание, заявил синоптик Михаил Леус в личном Telegram-канале. В регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, выпадет небольшой снег, а дороги и тротуары покроет гололед.

Во вторник днем температура будет варьироваться от минус 2 до минус 4 градусов. В Московской области столбики термометра покажут отметки от минус 1 до минус 6 градусов.

Согласно прогнозу Евгения Тишковца, в ночь на 7 февраля морозы в столице усилятся до минус 10 градусов, а в Подмосковье до минус 12 градусов. Михаил Леус также предупредил москвичей, что в среду после полудня ожидается снегопад, который продлиться до полуночи.

«За это время в столичном регионе выпадет около 6–11 мм осадков, что близко к четверти от месячной нормы февраля. Сопровождать быстрое перемещение атмосферного вихря будет порывистый ветер, а значит, закружат метели, ухудшая видимость до 500–1000 м. При этом к утру четверга снежный покров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к нынешним 42 см прибавит еще 4–9 см и может впервые в этом сезоне превысить полуметровую отметку», — уточнил он.

Когда в Москве прекратится снег

Синоптик Михаил Леус прогнозирует, что снег в столице прекратится 8 февраля, однако после этого в Москву придут сильные морозы до минус 25 градусов.

«В четверг днем снег станет небольшим и локальным, а затем и вовсе прекратится, а в тыловой части уже уходящего циклона к берегам Москвы-реки начнет активно поступать холодный арктический воздух, и столбики термометров будут колебаться около 10-градусной отметки. Ну а в ночь на пятницу температура приблизится вплотную к −20, а пик арктического вторжения придется на субботнюю ночь, когда столбики московских термометров опустятся ниже −20, а по области не исключены и 25-градусные морозы», — сообщил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 6 и 7 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью NEWS.ru предупредил жителей Северной столицы о похолодании с 6 февраля.

«Будет значительное изменение циркуляции: воздушные массы начнут поступать с севера. И поэтому температуры в Ленинградской, а также Мурманской и особенно Архангельской областях начнут понижаться. К среде в этих регионах ожидается 9–14 градусов мороза», — отметил метеоролог.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что во вторник температура воздуха в регионе составит от минус 5 до минус 7 градусов, а в среду, 7 февраля, опустится до минус 15 градусов.

«В среду в городе холодный день с температурой −10–15 градусов, но он еще будет и не очень комфортным из-за ветра. Если сегодня северо-восточный ветер до 5 м/с, то в среду он будет сильнее — до 8–10 м/с. Смещающийся от Дании циклон, но проходящий на восток южнее Санкт-Петербурга, вызовет завтра днем усиление ветра по территории всей Ленинградской области», — уточнил синоптик.

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