Погода в Москве и СПБ сегодня 19 января: прогноз на завтра, что со снегом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня, 19 января, в Москве ожидается переменная облачность и без существенных осадков, сообщается на сайте центра «Фобос». Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге 19 и 20 января?

Погода в Москве и Подмосковье 19 и 20 января

По данным «Фобоса», сегодня в российской столице из-за гребня антициклона ожидается небольшое похолодание и переменная облачность.

«В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха — от минус 3 до минус 5 градусов, по Московской области — от минус 2 до минус 7 градусов. Ветер западной четверти — 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст.», — говорится на сайте центра «Фобос».

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в ближайшие выходные в Москве экстремальных снегопадов не прогнозируется, но на следующей неделе потеплеет до плюс 1 градуса.

«Погода в выходные дни в Москве будет умеренно холодной, без экстремальных снегопадов и сильных порывов ветра. Будет преимущественно облачно. Температура воздуха сохранится в пределах 8–13 градусов мороза. Но уже на следующей неделе нас ожидает очередной переход к более теплой погоде. К среде, 24 января, прогнозируется до нуля, одного градуса тепла», — сообщил метеоролог.

Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что за минувшие сутки в городе прирост снежного покрова составил 16 см и более 150 тысяч человек были задействованы в уборке.

«За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 см, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тыс. человек и свыше 14 тыс. единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний», — рассказал он, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

По данным «Фобоса», в Москве 20 января в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью — от минус 10 до минус 12 градусов. Днем — от минус 5 до минус 7 градусов. Ветер слабый.

В Подмосковье 20 января в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью — от минус 11 до минус 13 градусов. Днем — от минус 7 до минус 9 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге 19 и 20 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 19 января, прогнозируется «сложная погода» с обильными снегопадами и сильным западным ветром. Температура воздуха днем будет держаться в районе минус 5 градусов, но к вечеру ожидается похолодание.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам метеоролога, в выходные дни в Северной столице будут наблюдаться сильные перепады температур и будет стоять морозная погода.

«В эти выходные дни среднесуточная температура воздуха будет в районе минус 15 градусов, а это на пределе аномально холодной погоды. Но распределение температуры по суткам несколько различное. В субботу ночью в Санкт-Петербурге до минус 20 градусов, а днем чуть выше — минус 15 градусов. В воскресенье температура в городе понизится даже ниже минус 20 градусов, но к вечеру снова потеплеет до минус 10 градусов», — объяснил Колесов.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 20 января в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью — от минус 16 до минус 18 градусов. Днем — от минус 13 до минус 15 градусов. Ветер слабый.

В Ленинградской области 20 января прогнозируется малооблачная погода и небольшой снег. Ночью — до минус 15 градусов. Днем — от минус 15 до минус 17 градусов. Ветер слабый.

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