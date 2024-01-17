Погода в Москве и СПБ сегодня, 17 января: что завтра, когда закончится снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что 17 января в российской столице может быть зафиксирован так называемый обратный ход температуры, когда вместо повышения показателей в дневные часы они будут понижаться. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти сегодня и завтра?

Погода в Москве и Подмосковье 17 и 18 января

По словам Леуса, сегодня погодой в российской столице будет управлять гребень антициклона, который в ближайшее время позволит временно прекратить выпадение снега.

«При этом возможен так называемый обратный ход температуры: когда вместо обычного повышения температуры в дневные часы она будет понижаться. Температура воздуха утром — от минус 8 до минус 10 градусов, по Московской области — от минус 7 до минус 12 градусов, к вечеру похолодает до минус 11–13 градусов и до минус 10–15 градусов соответственно. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — заявил синоптик.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в Москве 18 и 19 января ожидаются обильные снегопады, до конца недели выпадет около 40% месячной нормы осадков.

«17 января, прогнозируют солнечный день, также возрастет давление. В целом за неделю выпадет порядка 40% месячной нормы осадков. К выходным высота снежного покрова составит 10–12 сантиметров. Также прогнозируются перепады температуры. Столбики термометров сначала начнут понижаться до минус 15–18 градусов, но к концу недели нас ожидает очередной скачок вверх до нуля градусов», — отметил Шувалов.

По данным центра «Фобос», в Москве 18 января в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 16 до минус 18 градусов. Днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный, сильный, порывы до 21 м/с.

В Подмосковье 18 января в течение суток будет переменная облачность, небольшой снег, сильный туман и метель. Ночью — от минус 17 до минус 19 градусов. Днем — от минус 9 до минус 11 градусов. Ветер юго-восточный, сильный, порывы до 23 м/с.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 17 и 18 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 17 января, жителей Северной столицы ждет похолодание до минус 18 градусов.

По словам метеоролога, потепление в Санкт-Петербург придет уже завтра вместе с циклоном FARIMA.

«Один циклон сегодня уходит с нашей территории, другой — FARIMA — уже стремиться к нам, но начнет он определять погоду в Санкт-Петербурге только завтра. Принесет он в наш регион снег, усиление юго-восточного, южного ветра и потепление», — отметил он.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 18 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 11 до минус 13 градусов. Днем — от минус 7 до минус 9 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Ленинградской области 18 января на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 14 до минус 16 градусов. Днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный, сильный, порывы до 17 м/с.

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