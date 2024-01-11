Погода в Москве и СПБ сегодня, 11 января: что завтра, ждать ли снег и холод Синоптик Михаил Леус заявил, что в Москве 11 января ожидается снег и гололедица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице сегодня, 11 января, ожидаются снег и гололедица, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге 12 января?

Погода в Москве и Подмосковье 11 и 12 января

По словам Леуса, сегодня погода в Москве будет формироваться под влиянием активного циклона, центр которого утром был над Вологодской областью.

«Утром столица находится в его теплом секторе, около 9–10 часов утра пройдет холодный атмосферный фронт, после чего погоду будет формировать тыловая часть циклона. В такой ситуации в регионе облачно, временами снег, метель, вечером небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица», — пояснил синоптик.

По его словам, в столице температура воздуха ближе к вечеру опустится до минус 8 градусов, давление постепенно будет падать.

«Температура воздуха утром — от 0 до минус 2, по Московской области — от минус 4 до плюс 1 градуса, с постепенным понижением к вечеру до минус 8 градусов и минус 10 градусов соответственно. Ветер западный с переходом на северный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление утром будет падать и составит 728 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, после чего давление активно начнет расти», — отметил Леус.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live» посоветовал жителям российской столицы сегодня пересесть из собственных автомобилей на метро, поскольку в городе наблюдается сильный снегопад.

«Сейчас в столице пасмурно, идет интенсивный ливневый снегопад с ухудшением видимости до 2,8 км. На дорогах снежные заносы, поэтому рекомендую воспользоваться самым лучшим в мире транспортом — метро. Температура воздуха продолжается расти и составляет минус 3 градуса. В четверг, 12 января, в Москве во второй половине дня температура воздуха понизится до минус 11 градусов. Также ожидается штормовой ветер от 13 до 18 м/с», — рассказал метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Москве 12 января в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью — от минус 14 до минус 16 градусов. Днем — от минус 11 до минус 13 градусов. Ветер северный, умеренный.

В Подмосковье 12 января прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Ночью — от минус 14 до минус 16 градусов. Днем — от минус 11 до минус 13 градусов. Ветер северный, умеренный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 11 и 12 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 11 января, погоду в Северной столице будет определять тыл циклона с сильным ветром северного, северо-восточного направления.

«Еще в семь утра температура воздуха в Санкт-Петербурге была 0 градусов, а уже к 08:30 быстро понизилась до минус 4–5 градусов — это такой большой холод заходит на территорию Ленинградской области с севера», — пояснил он.

По словам метеоролога, днем в Петербурге похолодает до минус 6 градусов и осадки прекратятся ближе к вечеру.

«Оттепелей в ближайшее время больше не будет, так что настраиваемся на очередной зимний период с морозами», — резюмировал Колесов.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге сегодня, 12 января, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью — от минус 14 до минус 16 градусов. Днем — от минус 11 до минус 13 градусов. Ветер слабый.

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