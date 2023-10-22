Погода в Москве и Подмосковье 23 и 24 октября: будет ли потепление Москвичам рассказали, какая погода будет в городе 23 и 24 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понедельник в российской столице может оказаться последним теплым днем уходящего года, считают синоптики. Какая погода будет 23 и 24 октября в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Какая погода будет в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

По данным портала Gismeteo.ru, в начале недели в столицу придет циклон, который принесет с собой низкое давление, влажность и южный ветер. Днем в понедельник воздух может прогреться до +8 градусов, при этом атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба. Таким образом, морозная погода, которая пришла в Москву в конце недели вместе с антициклоном, резко сменится потеплением. Это может оказать негативное воздействие на метеозависимых людей.

Вместе с теплым воздухом с юга в Москву придут дожди — метеорологический сервис Foreca оценивает вероятность осадков в столице в течение дня в 96%. Дожди будут продолжаться до ночи вторника, когда направление ветра поменяется и температура вновь начнет снижаться и ночью не превысит +3 градусов.

Вторник в столице ожидается пасмурный, но без осадков — воздух не прогреется выше +4 градусов, атмосферное давление останется ниже нормы, а северный ветер со скоростью 3–6 метров в секунду будет постепенно менять погодные условия в Москве. Относительная влажность воздуха начнет снижаться: с максимальных 94% в понедельник она упадет к вечеру 24 октября до 71%, сообщает Gismeteo.

Схожая погода ожидается 23 и 24 октября и в Подмосковье: рост температуры вместе с высокой влажностью в понедельник принесет дождь и сменится на следующий день пасмурной погодой с умеренным северным ветром. Возможен небольшой снег, а к ночи температура по ощущениям упадет ниже нуля — до −2 градусов, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с погодой в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Жители Северной столицы в понедельник, 23 октября, также столкнутся с воздействием циклона, пришедшего из Европы. Воздух прогреется до +5 градусов к середине дня, однако в отличие от столицы циклон практически не принесет в Санкт-Петербург дожди и мокрый снег, утверждает Foreca. Это связано с тем, что у берегов Финского залива сохранится северный ветер. Вероятность осадков в течение дня не превышает 3%.

Во вторник, 24 октября, в Петербурге похолодает до +1–3 градусов. Небо, вероятно, прояснится, к середине дня выйдет солнце. К ночи будет продолжаться похолодание, ожидаются заморозки.

В Ленинградской области ситуация с погодой будет развиваться схожим образом: в понедельник южный ветер постепенно сменится северным по мере ухода циклона на юг. Днем 23 октября температура не превысит +3 градусов, а во вторник, 24 октября, столбики термометров не поднимутся выше +2. Атмосферное давление постепенно придет к норме в 760 мм рт. ст. Заморозки не будут слишком сильными, порядка −1−2 градусов, без осадков. Ветер будет оставаться слабым.

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