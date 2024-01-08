Погода в Москве 8 января: чего ждать, когда уйдут морозы, будет ли снегопад Синоптик Леус предупредил москвичей о «финале морозной серии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву на новой неделе ожидает «финал морозной серии», объявил синоптик Михаил Леус. Какая погода будет в столице в понедельник, закончатся ли морозы, ждать ли новых снегопадов и что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве 8 января

По словам Михаила Леуса, в понедельник столица России останется под воздействием антициклона.

«[Антициклон] сохранит в регионе спокойную погоду с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков. И только ближе к ночи натеканием облаков и небольшим снегом проявит себя приближающийся с севера теплый атмосферный фронт», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в Москве составит минус 14–16 градусов, в Подмосковье до –18 градусов, сообщает Леус. При этом, по данным Гидрометцентра, утром в Москве на ВДНХ было зафиксировано 22,7 градуса мороза.

Когда закончатся морозы в Москве

Понедельник, 8 января, станет днем, когда аномальные морозы начнут покидать Москву. Как отмечает Михаил Леус, уже 9 января в столице будет минус 8–10 градусов (Гидрометцентр оценивает морозы еще мягче: в минус 6–8 градусов). Таким образом, за день температура в столице вернется к климатической норме.

Прогноз на ближайшие дни, который дают Гидрометцентр и финский центр прогнозов Foreca, предполагают резкое потепление, которое продлится до 11 января. В этот день температура воздуха, по разным данным, может достигнуть от –2 до +2 градусов. Однако по ночам будет холодно (до –13 градусов). А затем москвичей ждут новые морозы, предупреждают синоптики.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли снегопад в Москве

Вместе с потеплением в столицу России уже в ночь на вторник придет снегопад. Вместе с ним усилится ветер. В ночь на 10 января Гидрометцентр предупреждает о пурге в некоторых районах города. Самое низкое атмосферное давление и пик снегопадов придется на оттепель в четверг.

В конце недели погода резко изменится: после оттепели и снега в четверг наступит морозная и почти бесснежная пятница с похолоданием до –19 градусов. Однако заморозки продлятся недолго: на следующей неделе погода в Москве вернется к климатической норме — и температура воздуха будет колебаться в районе –5 градусов, сообщает Foreca.

Какая погода в Петербурге и регионах

В Санкт-Петербург уже пришел теплый фронт, который принес с собой потепление (до –3 градусов 8 января), облачность и снегопад. Как и в Москве, Гидрометцентр ожидает несколько дней сильной оттепели (до +2 градусов во вторник), после чего последуют заморозки и возврат к климатическим нормам.

«Завтра [9 января], как и планировалось, к Санкт-Петербургу придет следующий циклон, тоже с Баренцева моря, и вот он уже принесет оттепель, которая продлится и 10 января. Похолодание и снег ждем только 11 января и, скорее всего, температура воздуха снова понизится до минус 10–15 градусов», — отмечает в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Читайте также:

МЧС предупредило жителей нескольких регионов России об аномальных морозах

«Путин в курсе». Как Кремль объяснил проблемы с отоплением в Подмосковье?

Названы покинувшие Россию артисты, у которых начались трудности с работой