Погода в День Победы: чего ждать Москве 9 мая, как одеваться на парад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арктический холод не успеет покинуть Центральную Россию до Дня Победы, считают синоптики. Какой будет погода 9 мая, будет ли возможность увидеть воздушную часть парада Победы, какая температура будет в Москве?

Какая будет погода в Москве в День Победы 9 мая

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила NEWS.ru, что погода в Москве в День Победы будет «непредсказуемой». Возможно, станет еще холоднее, в город может снова прийти снегопад.

«Не исключаю, что утром 9 мая Москву также накроет снегопад. Сейчас кучевое облако, мощное, ушло. Но не факт, что следом не образуются новые кучевые облака, кучево-дождевая или снеговая ячейка», — пояснила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что происходит с погодой в столичном регионе.

«Активный циклонический вихрь, уходя в районы Вятки, по своей западной периферии продолжит поставлять в регион холодные арктические воздушные массы и очаги осадков в смешанной фазе, что вновь существенно ограничит дневной прогрев [8 мая]. В четверг — кратковременные осадки, ночью преимущественно снег и заморозки, днем кратковременный мокрый снег с дождем и температурой +4–6 градусов», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Его данные подтверждает погодная служба Foreca. Раннее утро 9 мая будет холодным, температура опустится ниже нуля. В течение дня осадков не ожидается. Северо-западный ветер с порывами до 16 м/с будет гнать над столицей облака. К вечеру плотность облачного покрова увеличится, а ветер сменится на западный. Температура воздуха не превысит +5 градусов.

Пройдет ли воздушная часть парада Победы в Москве

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предупредил, что воздушную часть парада в Москве могут отменить в случае урагана.

Как объяснил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, для проведения воздушной части парада Победы прежде всего необходима хорошая видимость, не менее 8–10 км. Кроме того, облака должны быть в 700–800 метрах над землей. Важным фактором также является ветер: он должен быть не более 15 м/с и не должен быть порывистым. Из этого очевидно, что проведение воздушной части парада 9 мая остается под вопросом.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что экипажи самолетов обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта.

«Метеоусловия будут неустойчивые и сложные — облачно с прояснениями, местами кратковременные заряды снега, нижняя кромка облаков — 500–700 м, в зарядах возможны провисания до 300–500 м с ухудшением видимости до 4–6 км. Если подработает вспомогательная авиация и рассеет облачность из точки выноса на северо-западе, метеоусловия будут лучше», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где можно встретить День Победы в Москве и какая там будет погода

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что празднование Дня Победы пройдет в каждом округе Москвы: зрителей ждут концерты популярных исполнителей, выступления театральных коллективов, а также трансляция военного парада на Красной площади и записи Парада Победы 1945 года.

Празднование состоится в парке Победы на Поклонной горе (по ощущениям -5 градусов в полдень 9 мая), в парке искусств «Музеон» (-5), а также в парках «Ходынское поле» (-6) и «Митино» (-7), Измайловском парке (-4), парке «Печатники» (-4) на набережной Москвы-реки, в Детском ландшафтном парке в Южном Бутово (-6) и Государственном музее-заповеднике «Царицыно» (-5). Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в Ново-Переделкино (-5), Солнцево (-5), Троицке (-5), Зеленограде (по ощущениям -10) и поселении Московский (-5).

Читайте также:

Как попасть на парад 9 Мая в Москве, где смотреть технику и авиацию

Будут ли лидеры Китая, Белоруссии, Таджикистана на параде Победы в Москве

Аномальный холод, майский снег в Москве: какая будет погода в День Победы?