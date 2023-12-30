Погода и магнитные бури сегодня, 30 декабря: что будет завтра и в Новый год Вильфанд заявил, что в Москву 31 декабря придет резкое похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, что 30 декабря в Москве будет идти дождь и мокрый снег, а завтра ожидается похолодание. Какая погода будет 31 декабря и в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье, что с магнитными бурями?

Погода в Москве и Подмосковье 30 и 31 декабря

По словам Вильфанда, в новогоднюю ночь жителей российской столицы ожидает резкое похолодание до минус 10 градусов.

«30 декабря теплая погода: ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем плюс 2–4 градуса с осадками в виде дождя и мокрого снега. 31-го числа утром — от 0 до 2 градусов мороза, к вечеру начнет значительно подмораживать до 8–10 градусов ниже нуля», — сказал синоптик.

Метеоролог советует москвичам быть очень осторожными в ночь с 31 декабря на 1 января. Он призвал жителей столицы смотреть себе под ноги из-за сильной гололедицы.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также предупредил, что 31 декабря в российской столице ожидается резкое похолодание.

«В субботу, 30 декабря, в Москве еще сохранится теплая погода. Горожан ожидает оттепель, температура воздуха при этом составит +3 градуса. 31 декабря прогнозируется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до 10–12 градусов мороза, что значительно меньше, чем прогнозировалось ранее. При этом в начале января холод усилится и температура воздуха понизится до минус 20 градусов», — сообщил он.

По данным центра «Фобос», в Москве сегодня ожидается переменная облачность, сильный туман. Днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

31 декабря в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, сильный снег, сильный туман и на дорогах гололедица. Ночью и днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер западный, умеренный.

В Подмосковье сегодня переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

31 декабря в течение суток на фоне пониженного давления будет переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер западный, умеренный.

Будут ли магнитные бури 30 и 31 декабря

По данным, опубликованным на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 30 декабря, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%.

Вероятность появления сильного магнитного шторма составляет 1%.

31 декабря будет такая же обстановка. По информации ученых, магнитных бурь не прогнозируется.

1 января 2024 года ожидается возмущение геомагнитного поля до индекса Kp4, что является слабой магнитной бурей. По данным портала my-calend, в этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.

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