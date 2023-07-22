Погибшие в московском ТЦ работали в магазине «Глобус»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погибшие в московском торговом центре «Времена года» являлись сотрудниками магазина «Глобус», сообщил источник телеканала «360». Известно, что в результате прорыва горячей воды погибли четыре человека.

По информации канала, здание закрыто для посетителей. К торговому центру прибыли несколько бригад скорой помощи. Девять человек были доставлены в больницу. По словам источника, у пострадавших диагностированы ожоги.

Как добавила очевидица произошедшего, никто из посетителей ТЦ не паниковал после случившегося. По ее словам, все присутствовавшие вели себя спокойно и узнавали о прорыве трубы только из новостей.

Я была внутри. Я была на третьем этаже, когда мне сестра прислала сообщение о том, что в новостях писали, что прорвало трубы, — рассказала она.

Инцидент в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел 22 июля. По данным Telegram-канала Mash, в результате прорыва трубы с горячей водой ожоги получили порядка 70 посетителей. Еще 20 человек оказались заблокированы в здании.

Ранее в Сети появились кадры из торгового центра после прорыва трубы. На них видно, что помещения здания были затоплены, а с потолка капает вода. Также в ТЦ были остановлены эскалаторы.