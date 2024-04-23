Погибшему в «Крокусе» перестали платить пенсию, но не признали мертвым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Матери погибшего в «Крокусе» москвича Максима Вербенина перестали выплачивать его пенсию по инвалидности, но при этом так и не выплатили деньги, положенные жертвам теракта 22 марта, пишет MSK1.ru. По данным издания, Максима не признали погибшим, хотя есть свидетельства от его девушки, которая успела спастись во время теракта, и есть видео — террорист стрелял в мужчину на коляске в упор.

Экспертиза ДНК проводилась. Потом мне следователь позвонил и сказал, что органики не сохранилось, она вся выгорела, и в связи с этим мне нужно обращаться в суд. А каким образом в суд обращаться, они «сами скажут». Вызвали меня в Следственный комитет, где я должна была предоставить все видео, фото и доказательства того, что мой ребенок там был, — рассказала MSK1.RU Алена Вербенина.

Следователи утверждают, что ни тело, ни коляску найти на пепелище невозможно. Температура горения была такой, что даже металлические части кресла «превратились в пыль».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали не менее 550.