ОП РФ попросит наградить погибшего военкора Еремина орденом Мужества

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Александр Малькевич

Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении погибшего в зоне СВО журналиста «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно, сообщил ТАСС член ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Собеседник агентства напомнил, что Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей.

Напоминаю, что наши коллеги в фирменных бронежилетах с надписью «Пресса» являются приоритетной целью для ВСУ, СБУ и всех прочих украинских диверсантов, — добавил Малькевич.

Он допустил, что память погибших во время исполнения профессионального долга в зоне СВО журналистов можно было бы увековечить в здании Союза журналистов России в Москве. Возможно, в форме портретной галереи и небольшого музея. По словам Малькевича, в Союзе журналистов уже есть изображения Владлена Татарского, Бориса Максудова, Ростислава Журавлева и Олега Клокова.

Ранее газета «Известия» сообщила о гибели собственного военкора Семена Еремина в зоне спецоперации. Он работал на этой должности с 2017 года. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.