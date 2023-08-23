Прокурор Южного округа Анзор Меретуков скончался в больнице, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на своей странице «ВКонтакте». В реанимации силовик оказался после неудачного падения с лошади, в результате которого получил серьезнейшую травму головы. Врачи 20 дней боролись за жизнь Меретукова, однако их усилия оказались тщетны.