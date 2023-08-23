Прокурор Южного округа Анзор Меретуков скончался в больнице, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на своей странице «ВКонтакте». В реанимации силовик оказался после неудачного падения с лошади, в результате которого получил серьезнейшую травму головы. Врачи 20 дней боролись за жизнь Меретукова, однако их усилия оказались тщетны.
Трагически оборвалась жизнь нашего земляка, прокурора Южного административного округа г. Москвы Анзора Меретукова. Он был достойным сыном своего народа, грамотным специалистом, опытным управленцем с высокими деловыми и личными качествами, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и земляков, — написал Кумпилов.