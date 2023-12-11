Поезда МЦД-3 в сторону станции Ипподром задерживаются в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Поезда МЦД-3 в сторону станции Ипподром идут с задержкой, передает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Изменения в графике произошли из-за вынужденной остановки электропоезда № 7454. В компании уточнили, что принимаются все необходимые меры для возобновления обычного режима движения.

Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская — Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 7454. В связи с этим в пути задерживаются поезда МЦД-3 в сторону Ипподрома, — отметили представители предприятия.

Ранее злоумышленники подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Дзержинске, из-за этого нарушили движение двух пассажирских поездов. На 14 минут задержали поезд, следовавший маршрутом Нижний Новгород — Москва, еще на пять минут задержали «Ласточку», ехавшую в обратном направлении, и на 10 минут позже прибыл товарный поезд.

До этого в Подмосковье метропоезд «Москва-2020» сошел с рельсов во время испытаний на путях Мытищинского машиностроительного завода. Состав на ходу пробил тупиковую призму. На кадрах с места событий видно, как поезд слетел с ж/д путей и остановился на газоне на расстоянии нескольких метров от рельс.