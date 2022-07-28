Поезда без кондиционеров встали в тоннелях московского метро

Движение поездов на зеленой ветке московского метрополитена от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» было остановлено из-за того, что один из пассажиров проник в тоннель. По данным «Интерфакса», инцидент произошел в подземном пространстве на станции «Технопарк». В агентстве уточнили, что для поимки пассажира было отключено напряжение контактного рельса.

В тоннель, прилегающий к станции «Технопарк», проник неизвестный. Для его задержания отключено напряжение контактного рельса, — сообщил собеседник агентства.

По информации Telegram-канала «Новости Москвы», остановившиеся на путях поезда не оборудованы кондиционерами.

Ранее стало известно, что в московском метро начали тестировать новые информационные табло. На них показывают вагоны, расположенные ближе всего к переходам с одной станции на другую, пишет «Мослента».