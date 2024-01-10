Поезд сбил трех человек в центре Москвы «112»: поезд сбил насмерть трех человек у ж/д станции Рижская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека попали под поезд у станции Рижская в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. По предварительной информации, все они погибли.

Предварительно, пострадавшие от полученных травм скончались. На месте работают экстренные службы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге под электропоезд попала 19-летняя студентка. Она в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. В результате девушка лишилась обеих ног. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

До этого в дагестанском Дербенте грузовой поезд сбил 15-летнего подростка. Наезд произошел вне железнодорожного перехода. От полученных травм школьник скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В октябре в Алтайском крае товарный поезд сбил 16-летнего подростка. ЧП произошло поздно ночью. Юноша остался жив и был доставлен в больницу. По информации следствия, подросток вышел в габарит следования поезда, в результате чего случился наезд.