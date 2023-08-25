Поезд насмерть сбил человека в центре Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Человек попал под поезд в Москве на станции МЦД «Береговая», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, потерпевший погиб.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Выясняются подробности и обстоятельства случившегося.

Грузовой поезд ранее сбил 12-летнюю девочку в Кемеровской области. Она скончалась от полученных травм. Трагедия произошла в районе станции Егозово Западно-Сибирской железной дороги в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Мужчина с двухлетним ребенком на руках попал под поезд на станции Грязи-Воронежские в городе Грязи Липецкой области. На видео с места происшествия видно, как мужчина в последний момент пытается отпрыгнуть от идущего состава, но не успевает и падает, а ребенок вылетает из его рук на платформу. Мужчина и ребенок выжили, их госпитализировали с различными травмами. Проводится доследственная поверка.

Ранее стало известно, что пассажир московского метро упал с платформы под поезд на станции метро «Каширская». Рабочие сразу отключили напряжение контактного рельса, поэтому мужчина выжил. На некоторое время движение на юге зеленой ветки было приостановлено.