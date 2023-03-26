Поджог Range Rover в центре Москвы попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поджог внедорожника Range Rover в центре Москвы попал на видео. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал «112», видно, что мужчина в темной одежде и черной маске подошел к автомобилю и подложил под него сверток, предположительно, с зажигательной смесью.

Инцидент произошел на Садово-Черногрязской улице. Пламя было такой силы, что позднее перекинулось на стоящую рядом KIA Sportage. По информации канала, машина принадлежит активистке Басманного самоуправления Елене Данько. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

12 февраля в Москве два вандала сожгли внедорожник депутата из Раменского городского округа Сергея Выродова под окнами его дома. Припаркованный Nissan X-Trail внезапно вспыхнул, после чего пламя перекинулось на стоящий рядом Lexus.

В феврале в Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге коллекции элитных автомобилей, принадлежащих местному гонщику. Ущерб от действий злоумышленника оценили в $1 млн. Всего сгорели 10 автомобилей марок Mercedes-Benz, Bentley, Lexus, BMW, Toyota, Porsche, Dodge и Bentley. Подозреваемым оказался иностранец, его отправили на два месяца в СИЗО.