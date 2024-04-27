Поджигателю мемориала жертвам теракта в «Крокусе» выбрали статью Прокуратура: поджигателю памятника солдатам в Новой Москве предъявили обвинения

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который поджег закладной камень памятника в честь российских воинов — участников локальных конфликтов в Новой Москве, сообщили в столичной прокуратуре. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» он стал стихийным мемориалом жертвам трагедии. Россияне несли к нему цветы, записки и игрушки.

48-летнему мужчине предъявлено обвинение по части первой статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории Российской Федерации объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов, в целях причинения ущерба историко-культурному значению такого объекта), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 апреля. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поджег возложенные вблизи закладного камня мягкие игрушки и цветы. В результате закладной камень был поврежден.

Подозреваемого задержали спустя двое суток. Им оказался местный житель. Мужчина заявил, что не имел особых мотивов и просто хулиганил. Ему избрали мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Позже власти населенного пункта сообщили, что стихийный мемориал был восстановлен. Чиновники также поблагодарили жителей, которые мыли и убирали памятное место.