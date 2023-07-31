Поджигателями на ж/д перегоне в Москве оказались подростки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что поджигателями на железнодорожном перегоне у платформы Матвеевской в Москве оказались подростки. По информации канала, дети согласились на диверсию за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место случившегося, после чего по камерам отследили злоумышленников. «Осторожно, новости» пишут, что поджигателями оказались два подростка 16 и 15 лет из Очаково-Матвеевского района. Сообщается, что они из благополучных семей и ранее не попадали в поле зрения правоохранителей.

Школьников задержали. На допросе они дали признательные показания и были отпущены под обязательство о явке.

Ранее стало известно о поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в столичном районе Очаково-Матвеевское. Шкаф изначально был в нерабочем состоянии, а потому его поджог никак не отразился на движении поездов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

До этого SHOT сообщал, что в Красноярском крае неизвестный диверсант поджег железнодорожное оборудование неподалеку от станции Шарыпово. Обгорели два релейных шкафа, отвечавших за работу систем сигнализации, централизации и блокировки. Однако движение поездов это не нарушило