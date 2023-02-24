Поджигателю московского общежития предъявлено обвинение Поджигателя московского общежития обвинили в убийстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигуранту уголовного дела о поджоге московского общежития Юрию Хомченко предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Пресненском суде. Позже суд рассмотрит ходатайство о его аресте. В результате трагедии погибли семь человек.

Хомченко Юрий Васильевич — обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом, — рассказали в суде.

Поджигатель свою вину отрицает. Он рассказал Telegram-каналу SHOT, что на момент трагедии находился у себя в комнате. По данным канала, мужчина незаконно жил в квартире и постоянно конфликтовал с соседями. После очередной ссоры, пишет канал, мужчина поджег строительный мусор рядом с их квартирой.

21 февраля пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания на улице Международной. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, еще двум медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Ранее в столичном главке СК РФ рассказали, что поджог мог быть устроен из-за неприязни к жильцам. Следствием была изъята документация управляющей организации.