Поджегшего автозак Росгвардии москвича могут посадить почти на 20 лет Прокурор запросил 19,5 года колонии для москвича, совершившего поджог автозака Росгвардии

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил 19,5 года колонии для жителя Москвы, метнувшего коктейль Молотова в автозак Росгвардии. Инцидент произошел в мае 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Гособвинитель в прениях сторон запросил 19,5 года колонии для Виталия Кольцова, — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что приговор будет оглашен 14 июня в 09:45 мск.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных в Мосгорсуде, которые своим вердиктом оправдали подсудимого по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, но признали виновным по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога.

Инцидент произошел в мае 2022 года в Москве у гостиницы «Метрополь», 45-летний Виталий Кольцов метнул две бутылки с горючей смесью в сторону припаркованных автозаков Росгвардии. При этом одна из бутылок попала в автомобиль и произошло возгорание. Вторая отскочила на асфальт, где загорелся бензин. Сотрудникам Росгвардии удалось быстро потушить возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд поступило новое дело оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют по семи статьям. На скамье подсудимых также окажется бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, его обвиняют в финансировании экстремизма и участии в экстремистском сообществе.

Также стало известно, что журналист и бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене, обжаловал свой приговор в Верховном суде России. Его адвокаты подали кассационную жалобу после посещения своего клиента в колонии в Красноярском крае.