Подземная парковка в Москве превратилась в озеро Из-за прорыва трубы затопило подземную парковку «Лефортово Парк»

Фото: скриншот с видео/NEWS.ru

В столичном ЖК «Лефортово Парк» прорвало трубу и холодная вода хлынула на подземную парковку и кладовые, сообщает Telegram-канал Baza. На видео с места происшествия видно, как потоки воды быстро заполняют стоянку, подмывая машины, а люди ходят по щиколотку в луже.

По данным канала, также затоплен лестничный пролет, однако квартиры не пострадали.

По словам очевидцев, вода поднялась выше 60 см. Ранее трубы уже протекали, однако такого потопа никогда не было.

7 марта площадь во Владивостоке затопило кипятком. Более 30 тысяч жителей города остались без горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Рабочим пришлось разобрать небольшой участок дорожного ограждения на вершине косогора. Частично сполз грунт.

Ранее юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru описал механизм действий при потопе и объяснил, как минимизировать причиненный ущерб и получить компенсацию с виновника-соседа. По его словам, необходимо заснять последствия потопа сразу же после произошедшего и вызвать представителей управляющей компании.