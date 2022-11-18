Подруга убитой на юге Москвы девушки Юлии рассказала Telegram-каналу SHOT, что расправиться с ней мог ее бывших молодой человек Александр. По словам девушки, мужчину и погибшую сложно было назвать парой.
Подруга убитой рассказала, что молодые люди расстались недавно. В отношениях, как девушка, которые сложно назвать таковыми, они состояли около полугода. Подруга немного знала о бойфренде знакомой: та называла его Шурик, говорила, что спутнику около 25 лет.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что знакомый Юлии может быть причастен к убийству. Собеседник агентства уточнил, что в адрес девушки ранее от его поступали угрозы.
Ранее тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».