Подруга зарезанной на юге Москвы девушки рассказала, кто мог ее убить SHOT: убитую на юге Москвы девушку мог зарезать ее экс-бойфренд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подруга убитой на юге Москвы девушки Юлии рассказала Telegram-каналу SHOT, что расправиться с ней мог ее бывших молодой человек Александр. По словам девушки, мужчину и погибшую сложно было назвать парой.

Подруга убитой рассказала, что молодые люди расстались недавно. В отношениях, как девушка, которые сложно назвать таковыми, они состояли около полугода. Подруга немного знала о бойфренде знакомой: та называла его Шурик, говорила, что спутнику около 25 лет.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что знакомый Юлии может быть причастен к убийству. Собеседник агентства уточнил, что в адрес девушки ранее от его поступали угрозы.

Ранее тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».