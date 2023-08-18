Подруг из Москвы заподозрили в организации фиктивных браков с иностранцами

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Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жительниц Москвы по подозрению в организации фиктивных браков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, девушки помогали иностранцам получить разрешение на временное проживание в обмен на вознаграждение. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Сообщается, что девушки начали организовывать фиктивные браки для иностранцев в 2018 году. Они занимались подделкой документов о браке, якобы выданных в других государствах, после чего переводили их на русский язык и относили в ЗАГСы Москвы. Такая схема позволяла им добиваться выдачи разрешения на временное проживание для заказчиков. При обысках у женщин обнаружили компьютеры и поддельную печать посольства Украины в России. Предполагается, что с ее помощью они «поженили» гражданку Украины с жителем Москвы. Сейчас подруги проходят по статье об организации незаконного пребывания в РФ.

Как сообщалось ранее, россиянка попала под уголовную статью об организации незаконной миграции, выйдя замуж за гражданина Камеруна. Правоохранители усомнились в прочности отношений молодоженов и предположили, что брак был оформлен для того, чтобы иностранец мог получить разрешение на проживание в России. Сейчас девушке необходимо доказать, что их брак не фиктивный.