Подросток выжил после падения с 12-го этажа в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 15-летний подросток выжил после падения с 12-го этажа жилого дома, сообщает Telegram-канал SHOT. Получившего травмы и переломы школьника везут в больницу.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы, на Саратовской улице. По сведениям канала, подросток упал на припаркованный у дома автомобиль. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне похожий случай произошел в Санкт-Петербурге: житель Красного Села выпал из окна жилого дома и приземлился на чужой автомобиль, разбив лобовое стекло и оставив вмятину в крыше. После этого он поднялся и ушел. Предположительно, каких-либо серьезных травм петербуржец не получил.

До этого в подмосковных Химках погиб девятилетний ребенок, который сорвался с окна 21-го этажа. В этот день школьник занимался с родителями физкультурой на улице и пришел домой раньше них. Мальчик решил залезть на подоконник, чтобы проверить, идут ли его мама с папой. Из-за того что одна его рука была загипсована, он не смог удержать равновесие и выпал.

В августе в Рязани скончалась участница реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, выпав с 22-го этажа. Очевидец произошедшего рассказал, что перед этим услышав громкий хлопок, от которого во дворе сработала сигнализация на машине. По его словам, он вызвал скорую, которая приехала примерно через 15 минут.