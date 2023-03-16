Подросток впал в кому во время операции в Москве Бастрыкин взял под контроль проверку в московской больнице, где ребенок впал в кому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с московским подростком, который едва не умер при проведении операции, передает пресс-служба ведомства. 14-летний мальчик поступил к хирургам московской больницы для плановой операции, при проведении которой у подростка внезапно наступила клиническая смерть, а при реанимационных мероприятиях он впал в кому. Следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего.

По словам родителей, их сыну, 2009 года рождения, была проведена плановая операция, после которой наступила клиническая смерть. После реанимационных мероприятий подросток впал в кому, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на уроке физкультуры во время бега змейкой скончалась семиклассница. Ученице сразу вызвали школьного врача и скорую помощь, но медики не смогли реанимировать школьницу. До этого девочке диагностировали функциональный сердечный шум, но от занятий спортом не освободили.

16 февраля 17-летний подросток скончался во время тренировки в бассейне города Находки. Подросток пришел на занятие сразу после больничного.